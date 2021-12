Vida Urbana Nova versão da cepa ômicron não é detectada em testes PCR, dizem cientistas A dificuldade na identificação sugere que a ômicron esteja presente em mais localidades do que se sabe

Cientistas identificaram uma nova versão da variante ômicron que não pode ser diagnosticada com testes PCR. Apesar de muito parecida com a cepa descoberta na África do Sul, a nova versão do vírus tem uma mudança genética particular. A dificuldade na identificação sugere que a ômicron esteja presente em mais localidades do que se sabe. Para diferenciar a descoberta da for...