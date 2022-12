Vida Urbana Nova Olinda torna obrigatório o uso de máscara após aumento de casos confirmados da Covid-19 Dos 43 casos confirmados nos primeiros 30 dias de novembro, município está com 39 casos ativos até esta quarta-feira

Em novo decreto municipal n° 243/2022, a Prefeitura de Nova Olinda, localizada no norte do Estado, torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e privados da cidade. A cidade está com 39 casos ativos da doença até esta quarta-feira, 30. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Nova Olinda, a cidade confirmou 43 casos de 1 a 30 de novembro, destes...