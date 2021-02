Vida Urbana Nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas toma posse em sessão online nesta quarta-feira Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho assume comando para o biênio 2021/2022

Acontece nesta quarta-feira, 5, a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO). A sessão solene começa às 10 horas com transmissão ao vivo pelo canal da Corte no Youtube. Quem assume a Corte de Contas para o biênio 2021/2022, como novo presidente, é o conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho. Também foram empossados para vice-presidente, a cons...