Nova etapa da Operação Lockdown tem 16 unidades penais para receber novos presos

O Sistema Penal do Tocantins deflagrou a 4ª etapa da Operação Lockdown, que segue na segunda temporada, com 16 cadeias do Estado selecionadas para receber os novos presos. Essa nova etapa segue até 26 de agosto e visa preservar a saúde de servidores e pessoas privadas de liberdade contra a disseminação da Covid-19. Conforme a Secretaria Estadual da Cidada...