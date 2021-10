Vida Urbana Nova espécie de dinossauro carnívoro é descoberta em São Paulo Iniciadas em 2002, escavações só revelaram novo espécime em 2014

Há cerca de 70 milhões de anos, no período conhecido como Cretáceo Superior, o recém-descoberto Kurupi itaata buscava presas nas terras de São Paulo. Medindo por volta de 5 metros de altura, o predador carnívoro - parente do famoso Tiranossauro Rex - é o quarto membro da família dos abelissaurídeos encontrado no Brasil. Segundo o estudo que revelou os ach...