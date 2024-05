Vida Urbana Nova equipe de bombeiros do Tocantins é enviada ao RS para ajudar vítimas das enchentes A última equipe enviada ao estado gaúcho pelo governo na terça-feira (7) com onze bombeiros militares deve retornar para o Tocantins

Na quarta-feira (15), mais uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares (CBMTO) foi enviada para auxiliar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), por meio da assessoria, onze militares do Tocantins foram enviados para o estado gaúcho para continuar auxiliando nos resgates às vítimas das enchen...