Vida Urbana Nos dois primeiros meses do ano 11 morrem por afogamento no Tocantins Duas mortes na última semana fecham fevereiro com seis mortes e fazem mês superar janeiro, com cinco

Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, 1º de março, mostram que em janeiro e fevereiro deste ano 11 pessoas morreram afogadas no Tocantins. Segundo comunicado da corporação, com dados do Sistema Integrado de Operações (SIOP), o Corpo de Bombeiros Militar registrou 5 mortes por afogamento e em fevereiro, mais 6. Duas destas vítimas são...