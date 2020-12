Vida Urbana Norte do Estado tem variação de seca moderada para fraca, diz ANA Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico divulgou levantamento do mês de novembro nesta segunda-feira, 21

Nesta segunda-feira, 21, o levantamento do Monitor de Secas, divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e instituições parceiras, mostrou que no mês de novembro a seca no norte do Tocantins passou de moderada para fraca. “No Tocantins, ocorreu abrandamento da seca no norte, que passou de seca moderada (S1) para seca fraca (S0), em função dos de...