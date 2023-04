Redação Jornal do Tocantins

Um novo confronto registrado na noite deste sábado, 29, com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Tocantins matou o nono suspeito de integrar o grupo de assaltantes que aterrorizou Confresa (MT) e fugiu para o Tocantins.

O confronto ocorreu entre Marianópolis e Caseara, próximo a Fazenda Carreiro, sentido Marianópolis. O suspeito, baleado, foi socorrido em uma ambulância e encaminhado ao hospital de Marianópolis, onde morreu.

Com o homem, os policiais apreenderam um fuzil AK-47, arma de longo alcance e potencial de tiros de rajadas, muito conhecida no universo armamentista.

Não está confirmado se o suspeito fazia parte do trio que confrontou militares do Mato Grosso, bem próximo ao local desta nova morte, quando o oitavo suspeito morreu e dois fugiram.

Segundo informações militares, os dois que escaparam naquela ocasião estavam armados com armas longas, característica do AK-47.

Na quinta-feira, 27, próximo ao mesmo local ocorreu um intenso tiroteio entre equipes militares de Mato Grosso e três suspeitos: um morreu e dois fugiram pela mata. Com o suspeito morto, policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56mm, munições e dinheiro, que não foi contabilizado.