Vida Urbana No aniversário do TO, secretário da Setas fala sobre as principais ações da pasta José Messias Araújo conversou com o JTo sobre os projetos da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social

O Tocantins completa 32 anos nesta segunda-feira, 5, e o secretário da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, conversou com o Jornal do Tocantins sobre as principais ações do governo estadual em meio a um ano marcado pela pandemia da Covid-19. O Secretário explica que é por meio da Setas, que o governo do Tocantins atua p...