Nesta sexta-feira chegam ao Tocantins 35.900 doses de vacinas contra a Covid-19

Na 13ª pauta de distribuição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde (MS), o Tocantins irá receber nesta sexta-feira, 16, 14.400 unidades do imunizante da CoronaVac/Butantan e 21.500 da AstraZeneca/Fiocruz, totalizando 35.900 doses contra a doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as doses ...