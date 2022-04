Vida Urbana Naturatins leva serviço de emissão de licença de pesca à Lagoa da Confusão Serviço será ofertado durante a entrega dos kits aos competidores no sábado, e, no domingo, durante o torneio

O município de Lagoa da Confusão terá neste final de semana o serviço de emissão de licença de pesca durante o 1º Torneio de Pesca Esportiva do Tucunaré que será realizado na Orla da cidade, no próximo domingo, 17. Conforme o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), para a emissão da licença é necessária a apresentação de documento de identificação com foto, ...