Vida Urbana Napoleão de Souza toma posse como presidente do TCE-TO Novo presidente da Corte assumiu a gestão nesta quarta-feira, 3, para o biênio 2021/2022

Na manhã desta quarta-feira, 3, através de uma cerimônia por meio de uma videoconferência o conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO). “A fiscalização focada no interesse público e nos resultados da aplicação dos recursos, torna a gestão visível e eleva a sua credibilidade. Como g...