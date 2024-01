Um motorista de 43 anos, ainda não identificado, faleceu na manhã de quarta-feira, 17, em um acidente de trânsito no km 544 da BR-153, próximo ao cemitério de Nova Rosalândia, região centro-oeste do estado. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria saído da pista e colidido com uma árvore.

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h38 para realizar o desencarceramento da vítima presa nas ferragens. A equipe de saúde do município de Nova Rosalândia esteve presente no local do acidente, conforme relatado pelos militares.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima de 43 anos estava no veículo de passeio do modelo Vw/Novo Voyage 1.6.