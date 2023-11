Redação Jornal do Tocantins

Em um comunicado nesta quarta-feira, 15, a Prefeitura de Araguaína informou que o número de emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o 192, está temporariamente indisponível. De acordo com a pasta, até a solução definitiva, a população que necessitar de atendimento deve ligar no telefone: (63) 99973-9726.

Conforme o comunicado, o órgão entrou em contato diversas vezes com a operadora responsável pela linha do número que não identificou a falha na comunicação.

A prefeitura informou que registrou um Boletim de Ocorrência na manhã desta quarta-feira, 15, e também informou as demais autoridades sobre a situação: Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

A pasta afirma que “segue buscando solucionar o problema o mais rápido possível”.