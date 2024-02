A Operação Carnaval, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), este ano, registrou duas mortes em acidentes nas rodovias federais que passam pelo Tocantins, o dobro se comparado com os resultados da operação em 2023, quando não houveram mortes, segundo a corporação.

De acordo com a PRF, os acidentes com mortes foram registrados na BR 153, nos municípios de Brasilândia do Tocantins e Miranorte, na região noroeste e centro-oeste do estado, respectivamente.

Em 2023, os policiais rodoviários federais registraram 15 acidentes, enquanto este ano foram registrados 14, uma redução de 6,6%.

Durante os cinco dias de operação, entre 9 e 14 de fevereiro, segundo a PRF, foram realizados "empenhos operacionais em pontos estratégicos, contando com o reforço do efetivo policial", divulgou a corporação.

Redução no número de fiscalizações e autuações

Mas mesmo com o aumento no efetivo policial, o balanço da operação realizada este ano, aponta redução no número de fiscalizações e autuações, se comparado com o balanço da operação realizada em 2023, também com duração de seis dias.

Este ano foram 750 veículos fiscalizados, 809 pessoas fiscalizadas e 741 autos de infração registrados. Uma redução de 54,4%, 61,7% e 38,4%, respectivamente.

Entre as autuações citadas no balanço da PRF, a infração com maior registro é a de ultrapassagens proibidas. Foram 60 (-50,8%) registros, enquanto no ano passado foram 122.

Confira as demais autuações registradas e a redução em comparação com o ano passado:

- 23 Autuações por alcoolemia ao volante (- 65,1%)

- 23 Autuações pelo não uso do cinto de segurança (- 55,7%)

- 5 Autuações por não utilização da cadeirinha (- 77,2%)

Das autuações registradas pelos agentes, 60 casos de ultrapassagens indevidas e 23 do não uso do cinto de segurança ocorreram em situação de flagrância.

Houve redução também no número de crimes. De acordo com o balanço, foram 10 prisões em flagrante este ano, por crimes como embriaguez ao volante, tráfico de drogas e outros. O número é 33,3% menor do que o registrado em 2023.

Uma das prisões ocorreu na última terça-feira, 13, quando os agentes apreenderam 21 kg de substâncias semelhantes à maconha, cloridrato de cocaína e crack, escondidos em um compartimento oculto na traseira de um veículo de passeio.