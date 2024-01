Prefeitura de Palmas confirmou o aumento da circulação da Covid-19 e da Influenza A na capital este mês. Somente na última semana, de 21 a 27 de janeiro, a saúde municipal afirmou ter registrado 480 novos casos de Covid-19.

Com o aumento dos casos, também houve procura por testes. A equipe do Jornal do Tocantins (JTo) percorreu nesta terça-feira, 30, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Centro de Saúde da Família (CSFs) na capital. Clique aqui para ver os locais de vacinação.

No posto de saúde da 403 Norte, a enfermeira Gilmara Santos, de 47 anos, informou à nossa equipe que dos 57 testes rápidos realizados desde o início de janeiro, 26 deram reagentes. Ela também confirmou que os testes de laboratório são poucos.

Em relação à vacinação, a enfermeira explicou que a unidade “está com dificuldade no horário da tarde devido a ausência de profissional; a predominância da vacinação é pela manhã”, explicou.

Na unidade de saúde da quadra 806 sul, a vacinação e os testes ocorrem normalmente. Uma técnica de enfermagem informou que desde o início do mês tem testado reagente para Covid-19 entre 3 a 4 pessoas por dia.

Com sintomas gripais, a estudante Giovanna Brito procurou o Centro de Saúde da Comunidade da 210 Sul na segunda-feira, 29, entretanto, retornou para a casa sem conseguir realizar o teste. “Eles só falaram “ah, era pra ter chegado hoje de manhã e não chegou, talvez chegue hoje ou amanhã ou depois, não sabemos”; um descaso total”, contou.

A doméstica Verônica Gomes da Silva, de 57 anos, que possui doenças que a enquadram em grupo de risco para a Covid-19, afirmou que tem bastante receio devido a falta de cuidado de muitas pessoas, em seguir as recomendações de higiene, e não deixa de tomar os cuidados possíveis.

"A gente tem que se proteger, eu já tomei vacina, mas eu não deixo minhas máscaras. (...) eu já fiz testes mas graças a Deus nunca deu positivo, o problema que tenho é só diabete, pressão alta, problema nervoso", destacou

Ela contou que chega a ir duas vezes por dia ao postinho de saúde para medir a pressão arterial, por isso, não deixa os cuidados de lado, mas percebe a falta de prevenção por parte de alguns pacientes. “Agora mesmo tinha umas (pessoas) de máscara, e outras sem máscara”, destacou.

Na ronda realizada pela equipe do JTo nesta terça, funcionários da unidade na 210 Sul disseram que estão com a vacinação, mas se negaram a falar sobre testes de Covid.

Saúde Municipal

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) garantiu que todas as USFs estão “aptas a atender pacientes com sintomas gripais”. Nos casos suspeitos da Covid-19 realizam a coleta para o teste de PCR (laboratorial) e, por isso, não há necessidade de encaminhamento para outra unidade.

Em relação aos testes rápidos, a secretaria informou que realiza a aquisição de mais testes “para ampliar a oferta de serviços” e também garantiu que os pacientes serão acolhidos e testados nas unidades.

A nota também informou ter identificado casos em que os pacientes se recusaram a realizar o teste de PCR, mesmo com as orientações da equipe técnica.

“Mesmo com o tempo de 72 horas de divulgação do resultado do exame, no atendimento inicial o paciente já passa por avaliação clínica, recebe prescrição medicamentosa e orientações. Em caso suspeito, recebe atestado para afastamento até o resultado dos exames”, explicou.

Ausência de profissionais

A secretaria divulgou ter finalizado o processo de contratação de profissionais “para suprir a demanda” nas Unidades da 712 Sul e Arno 41. “[...] tem orientado os usuários a irem até a unidade mais próxima para receberem a dose de vacina desejada. Nenhuma pessoa deixará de ser atendida”, reforçou.

Saúde Estadual

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou, em nota, que foram entregues mais de 300 unidades de testes rápidos na semana passada em Palmas. “O repasse de testes rápidos para os municípios ocorre de forma regular, mediante a disponibilidade de estoque”.

A SES também confirmou ter orientado os municípios sobre o baixo estoque de testes rápidos “e a autonomia dos gestores municipais para aquisição dos referidos insumos”.

Também garante ter em estoque, testes de RT-PCR “suficiente para atender os 139 municípios tocantinenses e podem ser solicitados, nas centrais do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-TO) de Palmas e Araguaína”. O teste RT-PCR é considerado o diagnóstico ouro e detecta as variantes e cepas virais circulantes.