Vida Urbana Número de brasileiros com primeira dose de vacina supera 70 milhões Marca representa 44% da população com mais de 18 anos

O Brasil superou nesse sábado (26) a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose das vacinas contra a covid-19, divulgou o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, 71,152 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. O total equivale a 45% das 158,095 milhões de pessoas com mais de 18 anos no país. Um total de 25,583 milhões de&nbs...