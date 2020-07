Vida Urbana Núcleo da Unitins afirma que umidade relativa do ar baixou mais cedo no Tocantins Dados são de monitoramento do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (Nemet/RH) da Unitins que aponta até 14,8 graus no sudeste

Monitoramento do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (Nemet/RH) da Unitins aponta queda acentuada da temperatura nas madrugadas, principalmente no Sudeste do Estado. Santa Rosa do Tocantins registrou a mínima de 14,8 graus na madrugada desta quinta-feira, 16. Durante o dia a temperatura se mantém alta provocando um forte contraste, com noites f...