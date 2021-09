Vida Urbana Museu mineiro palco do 'Holocausto Brasileiro' faz 25 anos A história ficou mais conhecida em todo o Brasil através do livro 'Holocausto Brasileiro', que foi adaptado para documentário de mesmo nome. Em 2021, inspirou a série de ficção 'Colônia'

Máquinas de eletrochoque, equipamentos utilizados na lobotomia, algemas, grades, livros que registram corpos vendidos e até mesmo o crânio de um antigo paciente. O espaço, que já foi o maior hospício do país, hoje abriga um museu em Minas Gerais que guarda histórias do local do chamado "Holocausto Brasileiro". Inaugurado em agosto de 1996 e localizado na cidade de Bar...