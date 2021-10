A cidade de São Paulo passará a contar, a partir deste sábado (9), com um lugar exclusivo para as pessoas fazerem as famosas selfies (foto tirada pela própria pessoa como um autorretrato). Trata-se do "Museu da Selfie", que ficará, a princípio de maneira fixa, no piso térreo do shopping West Plaza, na Água Branca (zona oeste da capital paulista).

O local conta com 27 cenários diferentes para os visitantes se divertirem e se fotografarem. Segundo os organizadores, a ideia é que esses cenários sejam atualizados periodicamente.

"A inspiração para o museu veio do que já está acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos", diz diz Álvaro Parisi, 39 anos, executivo da Experience Station, empresa responsável pela atração. "Fotografia é algo que as pessoas sempre gostaram e sempre vão gostar, ainda mais hoje, que quase todo mundo tem acesso por meio de um celular", afirmou.

O museu ainda conta com um espaço com informações e curiosidades sobre a história da fotografia, com foco na selfie. Lá, será possível ver as selfies mais famosas e engraçadas. Monitores estarão à disposição para dúvidas e também para garantir um bom clique durante a visita.

"São 27 pontos, mas com 1 milhão de possibilidades de fotos. Posso dizer que é o espaço mais 'instagramável' [ideal para publicação na rede social Instagram] de São Paulo", disse Parisi.

"Pessoas de todas as faixas etárias podem ir, inclusive com cachorros. Alguns espaços são boxes com temas diferentes, mas também tem piscina de bolinha e de emoji, além de pinturas nas paredes", afirmou o organizador.

O Museu da Selfie funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 20h. Os ingressos são vendidos pelo site www.museudaselfie.com.br ou no próprio local, com horários predefinidos e possibilidade de permanência por uma hora no local. O bilhete custa R$ 60 (com possibilidade de meia-entrada).

Ainda é possível comprar ingressos solidários para alguns dias e horários específicos, em que a pessoa paga R$ 50 (também com meia-entrada) mas precisa levar 1 kg de alimento (exceto sal e açúcar).

Na compra de dois ingressos inteiros, o valor será de R$ 90, e não de R$ 120. Haverá pacotes promocionais de acordo com o número de pessoas do grupo.

Existe a possibilidade da pessoa fazer um ensaio fotográfico no lugar, levando seu fotógrafo ou contratando um da própria empresa, e até de usar a sala "Vamô", destinada para comemorações.

Os dois pacotes diferenciados precisam ser negociados diretamente com a empresa pelo email atendimento@museudaselfie.com.br.

Segundo a organização, todos os protocolos de higiene e segurança serão seguidos no espaço. O número de visitantes também será controlado, para que não haja nenhum tipo de aglomeração no local.