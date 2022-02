Vida Urbana Municípios de Formoso do Araguaia e Combinado perderam 1.534 doses de vacina e sumiram outras 3.409 Constatação veio do Ministério Público do Tocantins durante inspeções realizadas por integrantes do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde) nos dias 19 e 26 de janeiro

Os municípios de Formoso do Araguaia e Combinado perderam juntos um total de 1.534 doses de vacina contra a Covid-19. A constatação veio do Ministério Público do Tocantins (MPTO) durante inspeções realizadas por integrantes do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde) nos dias 19 e 26 de janeiro. Conforme o MPTO, em Formoso verificou-se a perda de 1.282 doses....