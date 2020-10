Vida Urbana Multidão e som alto em inauguração de conveniência gera autuação para comerciante População reclamou de festa que começou no último sábado, 10, e virou a noite

Uma festa para marcar a inauguração de uma conveniência no município de Arapoema, no último sábado, 10, causou aglomeração e transtornos que geraram a autuação da proprietária do estabelecimento. De acordo com a Polícia Civil, no momento em que a festa ocorria, diversos moradores reclamaram da situação e da música alta, já que a algazarra se estendeu até as 8 hora...