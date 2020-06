Vida Urbana Mulher visita amiga e encontra objetos furtados de sua casa na residência vizinha Caso ocorreu em Araguaína e jovem de 18 anos foi preso na última quinta-feira, 18, por receptação

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na tarde da última quinta-feira, 18, em Araguaína, Norte do Estado, pelo crime de receptação. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima esteve na casa vizinha, localizada no Setor Jardim Boa Vista, que inclusive é de uma parente do suspeito para fazer uma visita, e conseguiu identificar como seus os objetos. Na casa d...