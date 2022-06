Vida Urbana Mulher vira ré por falsa denúncia contra o marido após ser deixada por ele em bar Casal bebia em bar de Pindorama onde discutiram e homem a deixou sozinha; ela confessou a ligação no Disque 100 por estar irritada com o marido

Na tarde do dia 20 de dezembro de 2020, um casal estava em um bar e lanchonete no centro de Pindorama, região sudeste do Tocantins, quando iniciaram uma discussão. O homem saiu do local e deixou a companheira falando sozinha no bar. Irritada, a manicure, de 32 anos, ligou para o Disque 100, número federal para denúncia de violência doméstica, e informou ter si...