Vida Urbana Mulher suspeita por tentativa de homicídio em Lavandeira é presa em Goiás Segundo as investigações, a mulher teria agido por ciúmes, por acreditar que a vítima teria um envolvimento afetivo com o seu companheiro

Uma mulher de 20 anos, suspeita de tentar matar outra mulher a facadas no município de Lavandeira, foi presa em Campos Belos (GO) na manhã desta segunda-feira (27). O crime aconteceu no dia 15 de maio. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima está hospitalizada no Hospital Regional de Porto Nacional, onde recebe tratamento médico...