Vida Urbana Mulher suspeita de matar próprio cunhado durante discussão é presa em Dianópolis Polícia afirma que caso ocorreu no ano de 2019 quando a mulher teria assassinado a vítima a facadas

Uma mulher de 32 anos, suspeita de homicídio qualificado foi presa pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), durante ação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira, 2, em Dianópolis, sudeste do Estado. A mulher é a principal suspeita de assassinar o próprio cunhado, Wanderson Fernandes Lustosa, fato ocorrido no dia 13 de setembro de 2019, na cidade. De acordo...