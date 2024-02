A Polícia Militar prendeu na segunda-feira, 26, uma mulher de 36 anos, suspeita pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante, na região norte de Palmas.

Conforme relatório, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na quadra 408 norte.

O morador informou aos policiais que um dos envolvidos estava armado com arma de fogo. Ao chegar ao local, a equipe policial foi informada por uma testemunha de que uma mulher estava com uma pistola e havia se desentendido com um dos frequentadores do comércio.

Os militares também foram informados de que a suspeita saiu do estabelecimento comercial em um veículo prata, que estava estacionado ao fundo do estabelecimento.

A guarnição fez o cerco no local e viu o veículo realizando manobras para fugir. Já na Avenida J.K, foi realizada a abordagem. Ainda de acordo com a polícia, a mulher apresentava notável sinal de embriaguez.

Na busca dentro do carro, os militares encontraram uma pistola calibre 380, registrada em nome do esposo da mulher.

A suspeita foi conduzida à delegacia para os devidos procedimentos cabíveis.