Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher de 23 anos sofreu queimaduras na região das costas, pernas e mãos após uma discussão com o seu marido, de 19 anos, na tarde desta quinta-feira, 1º, no Setor Construindo um Sonho, em Araguaína.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, militares do 2º Batalhão de Polícia foram acionados por volta das 14h para atenderem a ocorrência de violência contra a mulher.

Ao chegar na residência do casal, na Rua Nifan, a equipe encontrou a vítima, de quem recebeu relatos sobre o ocorrido. Ela relatou que estava na companhia de duas filhas e seu marido, quando houve uma discussão com o companheiro após ter visto no celular dele, mensagens de uma outra mulher.

O relatório afirma que o "suspeito passou a atear fogo em móveis da casa e, na sequência, derramou um líquido inflamável (thinner) sobre um tapete de pano, ateou fogo e o jogou sobre a mulher".

O homem fugiu do local após o crime e não havia sido localizado até a publicação desta matéria. De acordo com o 2º BPM, o suspeito tem passagens pela polícia por crime de tentativa de homicídio, roubo, furto e violência doméstica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e conduziu a mulher para o Hospital Regional de Araguaína. Militares realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia da Polícia Científica.