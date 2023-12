Vida Urbana Mulher se refugia na casa do patrão para fugir do marido armado com facão em Araguatins Policias militares encontraram e prenderam suspeito aos gritos no portão do empregador e o levaram para a delegacia

Uma lavradora de 39 anos, moradora da Vila Miranda, em Araguatins conseguiu se livrar de um ataque do marido, de 38 anos, após se refugiar na casa do patrão e acionar a polícia enquanto fugia do homem, que estava armado de uma faca. Dois policiais militares atenderam ao chamado da vítima que ligou do próprio telefone enquanto corria de sua residência para a casa...