Vida Urbana Mulher morre e duas pessoas ficam feridas após colidirem contra vaca em Esperantina Duas motocicletas trafegavam na rodovia, quando um vaca surgiu no meio da estrada e surpreendeu os condutores

Uma mulher de 48 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito que ocorreu na rodovia TO-201, Km 132, em Esperantina, extremo norte do Estado, nesta terça-feira,28, por volta das 19h30. De acordo com testemunhas, as motocicletas trafegavam no sentido leste/oeste, na rodovia, quando uma vaca, surgiu no meio da estrada e...