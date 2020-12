Vida Urbana Mulher morre após pneu de moto estourar na ponte que liga Palmas a Luzimangues O acidente ocorreu por volta das 7 h e também deixou condutor com fratura no braço

Uma mulher morreu no início da manhã desta quarta-feira, 30, após o pneu de uma motocicleta em quem ela estava de carona estourou e ela bateu a cabeça no chão após o capacete se soltar. A informação é do G1 Tocantins. O acidente ocorreu por volta das 7 h na ponte da Amizade e Integração, entre Palmas e o distrito de Luzimangues. De acordo com o site, o homem que conduzia...