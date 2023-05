Pela primeira vez uma mulher indígena assume a Coordenação Técnica Local (CTL) da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), em São Félix do Araguaia, município mato-grossense na divisa com o Tocantins.

Rafaella Karajá, da Aldeia Fontoura na ilha do Bananal, teve a nomeação divulgada pelo Diário Oficial da União na terça-feira,23. O ato foi assinado pela presidente da FUNAI, Joenia Wapichana, em que também anunciou a dispensa do militar Vicente de Paula Rodrigues de lima, que ocupava o cargo desde 2020.

A nova coordenadora pertence ao povo Karajá e a aldeia Fontoura, ela é formada em Bacharel de Direito e mestranda em Direito Agrário pela Universidade Federal do Tocantins.

Por meio da imprensa, Rafaella Karajá, atualmente residindo em Goiânia (GO), informou que retornará para a cidade de São Félix do Araguaia.

A CTL abrange a região central e sul da Ilha do Bananal e cerca de 17 aldeias e as terras indígenas de São Domingos, no município de Luciára (MT), a dos povos Kanela, Araguaia, Mato Grosso e os municípios tocantinenses de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão.