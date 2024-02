Uma mulher teve ferimentos graves nas pernas durante o acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 15, entre duas balsas em Porto Nacional, região central do estado. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com o CBM, o acidente aconteceu quando as embarcações faziam a travessia pelo Rio Tocantins quando uma delas bateu na outra. No acidente, os veículos que estavam nas balsas se moveram com o choque e atingiram cinco pessoas que tiveram ferimentos graves, uma delas teve a parte inferior do corpo esmagada.

Em imagens do acidente, compartilhadas nas redes sociais, é possível ver a mulher prensada entre uma carreta e os escombros da grade de apoio da balsa. A perna direita da vítima está visivelmente dilacerada, com sangramento intenso e fratura exposta, no vídeo nota-se que apesar dos ferimentos a mulher se manteve acordada e chorava de dor. Em um outro vídeo, uma das vítimas aparece no chão da balsa com a perna e um dos pés fraturados.

Em entrevista à TV Anhanguera, uma das passageiras relatou o momento do acidente. Segundo Bernadete Fernandes, pouco mais da metade do lago, a outra balsa saiu e foi em direção à balsa em que ela estava, “o condutor dessa balsa que nós estávamos, quando ele viu que estava indo em direção a nossa balsa, ele desligou os motores. Aí, a outra balsa continuou indo em direção à gente ", contou.

Conforme a dona de casa Direne Aires, a batida aconteceu na estrutura onde ficam os bancos em que os passageiros se sentam localizado na lateral da embarcação, "Pegou aquela parte [onde os pedestres ficam sentados]. Aquele caminho foi a guarda da gente que terminou segurando as ferragens e nós conseguimos correr", completou.

Grupo Pipes

A empresa Pipes Empreendimentos, responsável pelas passagens das balsas, informou em nota publicada nas redes sociais que, em relação ao acidente, todas as medidas para amenizar os danos já estão sendo tomadas e que foram enviadas equipes especializadas do administrativo, segurança e jurídico ao local para apurar os fatos e dar assistência a todos os envolvidos.

“Neste momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos a fim de que nenhuma notícia de cunho tendencioso e falso tome conta das redes de comunicação”

A empresa finalizou a nota com a informação de que o caso será periciado pelos órgãos competentes para manterem a clareza, a verdade e o compromisso com a melhoria contínua dos seus serviços.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunicou que as cinco vítimas do acidente foram recebidas no Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN), as quais seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional da unidade. A SES não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar “as causas do incidente envolvendo duas balsas” no Rio Tocantins, em Porto Nacional. A SSP destacou que já fizeram a perícia no local e que mais informações serão repassadas em momento oportuno.