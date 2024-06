Uma mulher de 51 anos acabou presa por tentativa de homicídio nesta terça-feira (4) após colocar fogo em um homem, em uma rua de Paraíso do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, ela chegou a dizer que cometeu o crime por ter sido agredida pela vítima. O homem, de 27 anos, foi socorrido por um policial que estava de folga e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Civil, ela derramou álcool no corpo de um homem. O caso aconteceu na rua Voluntários da Pátria, que fica no centro da cidade. Imagens da câmera de segurança, divulgadas pela página Paraíso no Grale, mostram quando a mulher joga o líquido inflamável, coloca fogo no homem e foge.

Em outro momento o homem aparece sentado na calçada, enquanto partes do corpo pegam fogo e objetos queimam ao seu lado. O policial sai do carro e vai socorrê-lo. O militar tira a camiseta e começa a apagar as chamas no corpo da vítima.

Segundo a polícia, o militar que ajudou a vítima, após apagar as chamas, foi até uma praça no centro e conseguiu deter a suspeita.

O homem teve queimaduras nos braços, pernas e barriga. Ele foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e depois encaminhado ao Hospital Regional de Paraíso. O policial teve queimaduras leves no braço e também precisou de atendimento médico.

No local a suspeita confessou à polícia que comprou o líquido em um posto de combustível e ateou fogo na vítima. Segundo a PM, a mulher ainda disse aos militares que o crime foi motivado por uma suposta violência contra ela.

A mulher foi levada para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) em desfavor dela pelo crime de tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo. A perícia também foi chamada no local.