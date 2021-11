Vida Urbana Mulher de 91 anos é uma das vítimas da covid no TO registradas nesta quarta Estado contabilizou nesta terça-feira, 16, 61 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 25 das últimas 24 horas

Uma mulher de 91 anos, residente em Pugmil, é mais uma das vítimas de Covid-19 registradas no Tocantins. O registro da morte foi inserido no Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 16. Ela tinha comorbidades e hipertensão arterial sistêmica. Ele morreu no Hospital Geral de Palmas. O Tocantins contabilizou nesta terça-feira, 16, 61 novos casos confirmados da Cov...