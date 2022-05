Vida Urbana Mulher de 44 anos é morta a facadas no norte do estado; motivação seria por causa de ciúmes Filhos informaram à Polícia Militar que a mãe ao chegar em casa à noite, seu companheiro teria iniciado uma discussão, desferido golpes em várias partes do corpo da vítima e em seguida acabou fugindo do local

Uma mulher de 44 anos entrou para as estatísticas de feminicídio no Tocantins. A vítima segundo a Polícia Militar, teria sido morta na frente dos filhos após uma discussão com seu companheiro. Segundo relatos dos filhos à polícia, após a vítima chegar em sua residência, iniciou-se uma discussão por parte de seu companheiro por motivo de ciúmes. Na sequência, o susp...