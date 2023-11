Uma mulher de 40 anos acabou presa pela 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deic) de Paraíso, suspeita de matar a facadas o ex-companheiro de 47 anos. O crime ocorreu no dia 5 de outubro em um evento na cidade. Segundo a Polícia Civil, a suspeita afirmou que esfaqueou o homem para se defender de um ataque.

A prisão ocorreu na segunda-feira, 13, durante a “Operação Paz”. A mulher não teve a identidade divulgada.

Conforme informado pelo delegado Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho, responsável pelas investigações, a suspeita teve um relacionamento amoroso com a vítima por cerca de 12 anos. Depois da separação, passou a ser perseguida pelo homem.

No dia do crime, a mulher declarou aos policiais que estava em um evento da cidade, no setor Vila Regina, quando o ex-companheiro se aproximou com uma faca tentando atacá-la.

Ela disse ainda que ele se desequilibrou e caiu no chão, momento que pegou a faca e aplicou três golpes, disse o delegado, por meio da assessoria.

Autuada na 6ª Deic, ela responderá judicialmente pelo crime de homicídio.