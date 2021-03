Vida Urbana Mulher de 25 anos é presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas Prisão ocorreu após fiscalização de um ônibus que vinha do Maranhão; trabalho da polícia foi realizado com a ajuda de cães farejadores

Uma mulher, de 25 anos de idade, foi presa na manhã deste domingo, 7, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, ela é suspeita do tráfico interestadual de entorpecentes. De acordo com a Polícia Militar (PM), na mochila da suspeita, que era passageira de um ônibus que fazia linha São Luís (MA) a Palmas (TO), os policiais localizaram um tablete de substância semelh...