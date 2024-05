Vida Urbana Mulher achada morta com sinais de violência e corte na garganta é identificada Ceres Assêncio Carvalho tinha 52 anos e estava dentro de uma casa, em Gurupi. Polícia Civil está investigando o caso

A mulher encontrada morta com um corte na garganta e sinais de violência por funcionários de uma obra, passou por exames de necropsia e foi identificada como Ceres Assêncio Carvalho, de 52 anos. O crime aconteceu em Gurupi, no sul do estado. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ceres foi localizada por volta das 7h...