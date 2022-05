Vida Urbana Mulher é vítima de violência doméstica em Araguatins O acusado será indiciado pelos crimes de “lesão corporal contra a mulher em ambiente doméstico”, “ameaça” e “dano”

Uma mulher de 29 anos sofreu violência doméstica do esposo neste sábado, 14, por volta das 5:00hs no município de Araguatins. As lesões causadas pelo agressor foram no rosto e nos braços. Além disso, o acusado danificou objetos de propriedade da mulher e ameaçou agredi-la novamente. Após o ocorrido, a vítima se dirigiu ao Hospital Municipal Dr. Ostílio Antônio de Ara...