Uma secretária do lar, de 47 anos, é suspeita de atear fogo na residência do ex-marido, no bairro Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins, no sábado, 29. Ninguém se feriu.

A vítima, um pedreiro, de 59 anos, registrou o Boletim de Ocorrência na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil.

Na delegacia, ele informou que não estava no imóvel quando a sua ex-companheira ateou fogo nos móveis. E quando chegou no local viu que sua cama estava em chamas.

De acordo com o pedreiro, a motivação seria um desentendimento entre ele com o filho de sua ex-mulher, o que deixou ela com raiva.

O delegado plantonista encaminhou a ocorrência para a 61ª Delegacia de Polícia de Paraíso do Tocantins que investigará o caso, bem como acionou a Polícia Científica para realizar a perícia no local.