Mulher é resgatada por Corpo de Bombeiros, após passar mal em ilha no lago de Palmas

Uma mulher, de 32 anos, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, após passar mal em uma ilha, no Lago de Palmas, segundo divulgou o G1 Tocantins. O caso ocorreu no domingo, 7, ao lado da Ilha do Canela, cerca de 3 km da praia da Graciosa. O marido da vítima relatou aos bombeiros militares que a ela passou mal após se alimentar e ingerir bebida alcoólica, em seg...