Vida Urbana Mulher é presa transportando maconha em mala em Araguaína Os 16,2 kg da droga que estavam escondidos na mala da mulher seriam entregues em Balsas/MA.

As polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar do Tocantins aprenderam 20 tabletes de maconha escondidos em uma mala transportada por uma mulher, presa na ação conjunta dos policiais, nesta terça-feira, 23, no km 160 da BR 153, em Araguaína. Segundo comunicado, os policiais abordaram a mulher em um ônibus de transporte de passageiros com destino ao Maranh...