Redação Jornal do Tocantins

Matéria atualizada às 13h10min

Uma mulher, identificada como Geovanna Victoria Moreira da Silva, de 24 anos, morreu a facadas, e um homem, ficou ferido no Setor Maracanã, em Araguaína, região norte do estado, na noite de domingo, 21, as informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Polícia Militar (PM) informou que a suspeita relatou à corporação que é casada com o homem de 29 anos.

A Secretaria da Segurança Publica (SSP) disse que a mulher acabou presa suspeita pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Segundo a pasta, as vítimas são o ex-companheiro dela, que está internado em um hospital da cidade e a namorada dele, que morreu no local.

Conforme a SSP, o corpo da vítima foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde passou por exames de necropsia e foi liberado aos familiares ainda na noite de domingo.

A mulher foi presa em flagrante ainda no local do crime e conduzida para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína.

Ao delegado plantonista, a mulher relatou que tinha uma semana que o relacionamento com o ex-companheiro havia terminado, porém continuaram se encontrando, e que neste domingo, foi à casa do ex, apenas para pegar alguns pertences.

Ainda conforme a secretaria, no local, ela agrediu o homem com uma faca, desferindo golpes também contra Geovanna. Ela alegou legítima defesa, porém segundo a própria suspeita, a vítima não a agrediu, apenas jogou água em sua direção, por isso a esfaqueou.

Conforme relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, a mulher disse que só “ia embora quando tivesse certeza de que a vítima estava morta”.

A SSP informou que a mulher foi presa em flagrante e após os procedimentos legais cabíveis, encaminhada para unidade prisional feminina local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.