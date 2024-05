Vida Urbana Mulher é presa em flagrante por suspeita de agredir a própria mãe Jovem, de 18 anos foi conduzida à 10ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Miracema, e autuada pelos crimes de dano e ameaça no âmbito doméstico e familiar

Uma mulher de 18 anos, acabou presa pela Polícia Civil (PC) por suspeita de agredir a própria mãe, de 36 anos, em Tocantínia, região central do estado. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A prisão ocorreu na quarta-feira (8) após a vítima procurar a delegacia depois do ocorrido. Os policiais iniciaram as diligências para localizar a susp...