Vida Urbana Mulher é presa dentro de agência bancária em Araguaína após roubar uma moto na cidade Ao checar a placa do veículo, a polícia constatou que existia ocorrência de furto/roubo e que a motocicleta era de cor preta, mas estava pintada de cor prata. O veículo teria sido roubado no último dia 8, na cidade

Uma mulher, de 29 anos de idade, é presa na manhã da última quinta-feira, 11, em Araguaína, norte do Estado, pelo crime de receptação em uma agência bancária. De acordo com a Polícia Militar (PM), junta com a suspeita foram localizadas uma motocicleta, uma porção de cocaína, um cachimbo, uma balança de precisão e uma quantidade de dinheiro em espécie. Conforme a polícia, ...