Vida Urbana Mulher é presa ao tentar furtar bijuterias em loja de departamento em shopping da Capital Material encontrado na bolsa da mulher é avaliado em R$ 250; autora pagou fiança de R$ 350 para ser solta

Uma mulher de 41 anos, sem profissão, saía de uma loja no shopping Capim Dourado com a bolsa repleta de bijuterias que ela tentou furtar, mas a ação de um fiscal da empresa percebeu o furto, conseguiu detê-la e a mulher acabou presa. Segundo a Boletim de Ocorrência, a goiana nascida em Jaraguá e moradora do Residencial Graciosa, em Palmas, tinha dent...