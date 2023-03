Um homem de 33 anos é suspeito de assassinar a facadas a própria mulher na noite deste sábado, 10, no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas. O crime teria sido motivado por uma suposta crise de ciúmes do suspeito. A vítima foi identificada como Priscila Lopes Ferreira, de 32 anos. O suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar (PM) informou que quando esteve no local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito da vítima que apresentava ferimentos no pescoço, rosto, olho, costas e mãos, provocados por faca.

Uma testemunha informou à polícia que o crime ocorreu após o suspeito ter visto mensagens no celular da vítima.

A Polícia Civil (PC) ressaltou que esteve no local para colher as informações necessárias para o inquérito policial que foi instaurado para apurar as circunstâncias do homicídio, bem como identificar a autoria. E que mais informações serão passadas em “momento oportuno”.

A equipe do 6° Batalhão da PM de Palmas, o Corpo de Bombeiros e a equipe da perícia da Polícia Civil estiveram presentes no local.