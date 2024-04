Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher identificada como Paula Rejane Rodrigues de Sousa, 43 anos, foi encontrada morta em cima da cama nesta quarta-feira (3), na Avenida B, Nova Fronteira, em Gurupi.

Segundo a Polícia Militar (PM), a perícia confirmou que a mulher foi vítima de homicídio e apresentava uma lesão, possivelmente por uma picareta, que estava ao lado da cama com sangue. No local, também encontraram 19 porções de crack e um cachimbo de uso de entorpecente.

Uma testemunha que estava no local informou ter amigo da vítima e teria dito que a ajudou a fazer a mudança para a casa, a roçagem do lote ao redor e que ela pagaria com cinco porções de crack. Ele também teria informado que a vítima traficava droga e a teria visto pela última vez por volta de 1h10.

Outra testemunha se apresentou como possuidor da casa e declarou ter alugado para a vítima. Ele declarou ter sido o primeiro a chegar no local, chamou por Paula, mas ela não respondeu. Ao olhar por uma fresta da parede, viu Paula na cama, deu a volta pela casa e entrou. Em seguida, teria chamado a polícia.

Conforme a PM, populares teriam denunciado que uma das testemunhas teria cobrado o valor de R$ 300 reais de Paula, referente à drogas e o apontaram como suspeito de cometer o crime.

As duas testemunhas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para realizar exames.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que “as investigações preliminares realizadas pela 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Gurupi) indicam que a vítima era dependente química e também praticava tráfico em pequenas quantidades para fins de subsidiar seu próprio vício”.

A pasta informou que o corpo apresentava marcas de violência na região da cabeça e confirmou que dois homens foram conduzidos à delegacia “para prestarem esclarecimentos, tendo ambos, negado a participação no crime e liberados em seguida”.

Também informou que outras testemunhas serão ouvidas e que as equipes da 3ª DHPP iniciaram o trabalho de coleta de imagens de circuitos privados de monitoramento.